Il delfino della foto, ritrovato morto a La Maddalena in località Punta Tegge, è stato rinvenuto giovedì scorso, e lì ancora rimane in attesa che la Asl Gallura dia al Comune l’autorizzazione a trasportarlo al largo e affondarlo con una pesante zavorra.

Si tratta di un esemplare giovane, femmina, lungo circa 1 metro e 80 e morto, presumibilmente, non per malattia ma per essere rimasto impigliato in una rete da pesca, in seguito ad una cattura accidentale. Il decesso, non potendo risalire in superficie per respirare, sarebbe avvenuto per soffocamento.

Il povero delfino presenta qualche escoriazione che potrebbe far pensare al disperato tentativo di liberarsi dalla stretta mortale delle reti, probabilmente piuttosto robuste. Sul posto si era immediatamente presentato, in seguito alla segnalazione, personale del Parco nazionale dell’arcipelago di La Maddalena che, in questo caso, non ha però competenza per intervenire: la vicenda è in capo al Comune e alla Asl Gallura appunto.

