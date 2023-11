Nuovi fondi per organizzare eventi a La Maddalena.

Tra le altre manifestazioni che hanno ricevuto contributi, nel 2023, dal Parco Nazionale, ci sono La valigia dell’attore, il Premio Solinas con il "Ciak si pianta", volto a promuovere l'educazione alla sostenibilità ambientale nella Scuola Primaria; l’Ecofestival, svoltosi recentemente a Caprera, presso il Centro di educazione ambientale, con il concerto dei Tazenda ascoltabile solo in cuffia. Ora il nuovo bando: scade infatti il prossimo 29 novembre, ore 10:00, il termine per presentare al Parco Nazionale, per ottenere contributi fino a 5000 euro per organizzare, nel 2024, manifestazioni senza fini di lucro.

Più precisamente dovrà trattarsi di manifestazioni volte alla promozione delle attività di formazione e di ricerca: rientrano all’interno di questa categoria tutte le attività legate all’istruzione, all’educazione ambientale e alla conoscenza del territorio del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena anche se svolte al di fuori del territorio del Parco.

Oppure di Attività sportive: rientrano all’interno di questa categoria tutte le attività legate allo sport praticato a livello agonistico o amatoriale anche se svolte fuori del territorio del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena. Potrà anche trattarsi di iniziative di naturale culturale e artistica: rientrano all’interno di questa categoria tutte le attività di produzione artistica e culturale o di valorizzazione di beni artistici e storico-culturali dell’area del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena anche se svolte al di fuori del territorio del Parco. E, infine, di iniziative di natura tradizionale: rientrano all’interno di questa categoria tutte le attività legate alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio demo-etno-antropologico del territorio di La Maddalena anche se svolte al di fuori del territorio del Parco.

