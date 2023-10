Con la firma, a breve, di una convenzione, già dettagliatamente concordata col ministero della Difesa, il Comune di La Maddalena riceverà in gestione alcuni immobili militari.

Si tratta delle “Strutture Sportive area Faravelli”, ubicate in via Ammiraglio Mirabello e piazza Faravelli, da riqualificare e utilizzare per finalità sportive; in particolare, tali strutture sono costituite da un campo da calcio di dimensioni regolari con annessa pista di atletica, un campo da calcetto, un campo da tennis ed un campo da basket/volley.

Fa parte della gestione il “Campetto di pertinenza dell’Oratorio Militare” ubicato in via Ammiraglio Mirabello, che sarà riqualificato per la realizzazione di un parcheggio con 38 posti auto. Sarà invece in “uso duale” il “Centro Ricreativo Dipendenti Difesa (C.R.D.D. ex C.R.A.L.)”, ubicato in via Dandolo, dove verrà aperta una Sala Museale che ripercorrerà la storia della Marina Militare a La Maddalena.

L’immobile è inserito, a sistema con la struttura di La Spezia, in un bando di gara pubblicato recentemente da Difesa Servizi S.p.A., finalizzato all’individuazione di un operatore economico per la “gestione economica e la valorizzazione degli immobili e delle attività di business museum del compendio museale denominato Museo Tecnico Navale di La Spezia”. A firmare la convenzione saranno, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e il sindaco, Fabio Lai.

