Erano presenti le delegazioni di Ajaccio, capoluogo corso gemellato con La Maddalena, e di Bonifacio, capeggiate dai rispettivi sindaci, per i festeggiamenti patronali di Santa Maria Maddalena.

Prima delle cerimonie religiose il sindaco Fabio Lai ha ricevuto gli omologhi tranfrontalieri in municipio, nel salone consiliare, illustrando poi loro il percorso museale recentemente allestito.

Da Portovecchio (Corsica) erano giunti anche i Cavalieri di San Bernardo. Un legame questo, tra La Maddalena e la Corsica, che affonda le proprie radici nel fatto che i primi abitanti dell’arcipelago fossero proprio d’origine corsa, consolidato non solo dal gemellaggio col capoluogo ma anche dal consueto scambio di visite istituzionali in occasione di festività religiose e civili come quella della Madonnuccia, ad Ajaccio.

Per quanto riguarda i festeggiamenti religiosi maddalenini, sono stati celebrati alla presenza del vescovo Tempio Ampurias, monsignor Sebastiano Sanguinetti, in qualità di amministratore apostolico, essendo già stato nominato il suo successore che si insedierà a settembre. La Messa solenne in onore della Santa patrona è celebrata in notturna e all’aperto, alla presenza di numerosi fedeli, residenti e turisti. Al termine si è svolta la processione, sia per terra che per mare, con uno spettacolo pirotecnico finale.

