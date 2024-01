Una cifra pari a 662.000 euro è quanto prevede si debba spendere lo studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del nuovo manto in erba sintetica dello stadio Salvatore Zichina, redatto dall’ingegner Pietro Pasella.

Attualmente il campo di calcio a 11 è utilizzato dall’Ilvamaddalena che milita (peraltro in posizione di capolista) nel campionato regionale di Eccellenza 2023/2024 (Sardegna) Girone Unico mentre lo scorso anno ha disputato la Serie D; nonostante l’ottenimento dell’omologazione da parte della LND, lo stadio presenta un terreno di gioco con manto in erba sintetica con prestazioni non soddisfacenti, per cui si rende necessario prevederne la manutenzione straordinaria.

È prevista dunque l’installazione di un nuovo sistema manto con regolare attestato LND in vigore, comprensivo di tappeto in erba sintetica, sotto-tappeto elastico drenante e tutte le sue componenti conformi al Regolamento attualmente in vigore, previa installazione di una nuova guaina impermeabile in LDPE a norma.

Il nuovo sistema manto sarà del tipo Mondoturf, con erba sintetica di ultima generazione e con fili in tre tonalità di verde.

© Riproduzione riservata