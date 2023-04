Esce in maniera critica, nei confronti del presidente della Regione, Christian Solinas, il Circolo PD di La Maddalena sull’annoso tema delle bonifiche promesse e mai realizzate nelle acque dell’ex Arsenale di Moneta. «Riteniamo giusto che il Presidente Solinas, in quanto Commissario Straordinario del Governo per l’attuazione delle bonifiche dal 2019 – scrive la neo segretaria, Laura Pirina - risponda di questa situazione di stallo che si protrae da tanto, troppo tempo. Il Presidente ha il dovere di fornire una risposta chiara e convincente ai maddalenini che, oggi come anni fa, hanno affidato a questa Giunta il compito di traghettare il loro territorio verso un futuro di stabilità economica e sociale».

E dopo aver ricordato che «le opere dell’Ex-Arsenale, unitamente all’ex-Ospedale militare (anche questo dimenticato dalla Regione, anche questo dalla altissima valenza strategica) debbano rimanere i capisaldi di un rilancio necessario per il futuro della nostra isola, ora più che mai», esprime preoccupazione per la «cosiddetta “manifestazione d’interesse” pubblicata sul sito investinitalyrealestate.com», in quanto, «oltre a suscitare malumori e preoccupazione nella popolazione locale, ha dato la misura dell’approssimazione e della superficialità con cui agisce questa Giunta Regionale, che pare abbia rinunciato a pianificare e gestire il progetto di riconversione economica che avrebbe dovuto rappresentare l’ancora di salvezza di La Maddalena e della sua comunità, optando per una non ben chiara cessione a privati».

