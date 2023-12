L’Avis isolana chiude le donazioni di sangue, in questo mese di dicembre, con ben 56 donazioni, tra quelle raccolte tra i militari (25) e tra i civili (31), con un attivo in questo 2023, di oltre 800 sacche, cosa che non accadeva da diversi anni. «Un anno molto particolare per noi», scrive la benemerita associazione, «iniziato nel peggiore dei modi, con la prematura scomparsa del nostro amato Presidente Dario. Il vuoto che ha lasciato come amico e dirigente, abbiamo provato a colmarlo con i suoi insegnamenti: sorriso, gentilezza e disponibilità verso i nostri donatori, rispetto e collaborazione verso le Avis superiori (Provinciale e Regionale) e gratitudine verso le varie équipe che sono arrivate a bordo dell’Autoemoteca dell’Avis Provinciale di Sassari».

Oltre alle donazioni quest’anno che sta per terminare, l’Avis maddalenina ha realizzato il progetto Rossosorriso, che ha visto la presenza di Oreste Castagna. In giugno ha organizzato, per la prima volta, la Festa del Donatore, dedicando al compianto presidente Dario Annunziata, e in agosto ha aperto la serata dello spettacolo di Gianluca Fubelli “Scintilla” con un momento di sensibilizzazione alla donazione.

Prossima donazione, appunto, il 10 gennaio, con appuntamento da prenotare con messaggio WhatsApp al numero abilitato 0789.729017.

