Rogo nella notte a La Maddalena.

I vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 4.20 in via Giovanni Usai per l’incendio ai danni di un’auto in sosta.

La squadra ha provveduto allo spegnimento delle fiamme e a bonificare l'area interessata.

