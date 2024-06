Incendio di un’auto nella notte a La Maddalena.

Intorno alle 2.30 i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Cesaraccio. La squadra ha provveduto allo spegnimento, a bonificare e mettere in sicurezza la zona.

Nessun ferito, anche i danni alla macchina non sono ingenti.

Le cause sono in fase di accertamento, sul posto Carabinieri e 118.

