È stato inaugurato nei giorni scorsi, al Paolo Merlo, l’ambulatorio di Nefrologia, gestito dalla dott.ssa Stefania Spada, specialista in Nefrologia e Nutrizione Clinica.

«L'accesso avviene mediante richiesta medica con impegnativa per prima visita da presentare presso gli uffici della Direzione Medica di Presidio insieme ad un contatto telefonico», spiega la dott.ssa Spada, che potrà così prendere in carico i pazienti presenti sul territorio.

«Successivamente – prosegue – in base alla programmazione i pazienti verranno convocati per il giorno della visita, che si terrà nell'ambulatorio multidisciplinare situato al piano terra dell'ospedale». L’area del Distretto di La Maddalena ha un’alta percentuale di popolazione over 60, circa il 33%. La Asl Gallura, tenendo conto del bacino d’utenza e delle percentuali di pazienti cronici che aumentano con l’invecchiamento della popolazione, ha in corso la riprogrammazione dei propri servizi, volti anche ad anticipare i bisogni di salute.

In quest’ottica è nata anche la figura dell’Infermiere di famiglia, progetto gestito nella Casa della Comunità di Padule, mentre nell’Ospedale Paolo Merlo, oltre all’ambulatorio nefrologico, è stato creato il percorso multidisciplinare per i diabetici cronici, in collaborazione con la Diabetologia della Asl Gallura e l’ambulatorio infermieristico di Padule. Si tratta di attività tutte legate alla Sanità d’iniziativa, un modello assistenziale di gestione delle malattie croniche che non indirizzato non all’attesa del cittadino in ospedale, ma “intercettandolo” prima che le patologie insorgano o si aggravino.



