C’è voluto indubbiamente meno tempo a realizzare i lavori di ristrutturazione ed a arredare la Sala della musica, nel quartiere di Due Strade, che a renderla effettivamente operativa: meno di un anno nel primo caso, quasi due nel secondo.

Ma adesso è fatta: c’è stata l’apertura ufficiale della nuova Scuola della Musica Sonos, che da Olbia ha messo radici nell’arcipelago maddalenino, sotto il coordinamento del direttore regionale della Scuola della musica, Ottavio Cocco.

Come la scuola Sonos di Olbia, anche la nuova Scuola di musica di La Maddalena si rivolge a tutti coloro che intendono intraprendere un percorso musicale, in forma individuale o collettiva, senza distinzioni di età e ispirandosi a valori fondamentali quali inclusività, uguaglianza, apertura, con particolare attenzione a chi si trova in condizioni di maggior svantaggio, il tutto attraverso l’amore e la passione per la musica.

Sono già iniziati i corsi di chitarra con l'insegnante Aldo Vargiu, di canto con Elisa Fusto, batteria con Andrea Pirredda, musica d'insieme con Massimiliano Useli. Altri ne inizieranno prossimamente. L’inaugurazione si è svolta presso i Magazzini Ilva, presenti il sindaco, Fabio Lai, e l’assessora alle politiche giovanili, Stefania Terrazzoni. Durante la serata c’è stata la presenza e l’esibizione di diversi allievi della scuola di Olbia e dei primi allievi di La Maddalena.

© Riproduzione riservata