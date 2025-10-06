Messo in archivio e con soddisfazione l’ultimo successo, l’estemporanea di pittura “Scorci e angoli del centro storico di La Maddalena”, che ha trasformato il centro storico dell’isola in un grande atelier, dove oltre 30 pittori si sono cimentati con colori e pennelli, l’Ute La Maddalena nel suo 22º anno di vita pensa già ed organizza il nuovo anno accademico 2025-2026, con lezioni-conferenze, nuovi corsi che affiancano quelli già collaudati da tempo e l'attivazione di laboratori, escursioni, visite a mostre, partecipazione a spettacoli teatrali e manifestazioni di vario tipo, la realizzazione di eventi e attività progettuali in rete con altre associazioni.

Ancora una volta l’Ute si propone come luogo di crescita culturale e socializzazione. L’anno accademico 2025/2026 prenderà avvio il 31 ottobre prossimo. I vari corsi si terranno dal martedì al giovedì, in orari e luogo che verranno comunicati in seguito, mentre le conferenze si svolgeranno il lunedì e il venerdì presso la biblioteca del Circolo Ufficiali. Le iscrizioni sono aperte, a partire da giovedì 9 ottobre, dalle ore 11.00 alle 12.00, ogni martedì e giovedì, presso l’atrio comunale.

