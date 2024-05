È stato Michele Serra, per il Corisma (Comitato Ricerche Storiche Maddalenine), a ricevere da Alessandro Carta, presidente del Rotary Club La Maddalena Costa Smeralda, il premio Giuseppe Garibaldi, giunto alla 7ª edizione.

Il riconoscimento, assegnato ieri pomeriggio nel salone consiliare di La Maddalena, è stato conferito, «per il prezioso contributo reso alla formazione storica e culturale delle diverse generazioni che, consentendo di conoscere ed apprezzare le proprie radici, ha rafforzato l’identità ed il senso di appartenenza alla comunità isolana».

Fondato nel 2001 per iniziativa di Antonio Frau, che ne è tuttora il presidente, il Corisma per gli studi effettuati con rigorosa attenzione, per il materiale documentale e fotografico, per le testimonianze raccolte e per le sue pubblicazioni, rappresenta un insostituibile punto di riferimento nella ricostruzione dell’identità culturale e storica della comunità maddalenina, con riferimento a quelle vicine della Gallura e transfrontaliere della Corsica.

Oltre ad organizzare convegni, mostre e seminari, il Corisma in questi anni ha pubblicato una trentina di libri, la maggior parte dei quali editi da Paolo Sorba, nei quali si racconta l’affascinante storia “piccola” di queste isole e terre che si intreccia con quella “grande”, che ha visto qui passare, agire e vivere, personaggi come Nelson, Napoleone, Garibaldi, Mussolini. Il premio Giuseppe Garibaldi in passato era stato conferito dal Rotary al magistrato gallurese Giacomo Pala, ai parroci di La Maddalena, Palau e Arzachena, alla Marina Militare, alla Brigata Sassari, alla comunità corsa di Bonifacio, agli operatori dell’Ospedale Paolo Merlo.

© Riproduzione riservata