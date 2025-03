Era un po’ di tempo che il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, non si vedeva costretto a firmare e far pubblicare ordinanze di divieto di consumo di acqua della pubblica condotta. Ma la nota dell’ASL Gallura – Dipartimento di Prevenzione, Area Medica Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - con la quale sono stati comunicati gli esisti delle analisi effettuate dall’ARPAS di Sassari sulle acque prelevate il 24.02.2025, ha spinto il sindaco a fimare l’ Ordinanza n.3 del 05/03/2025 con la quale ha disposto «il divieto del consumo come bevanda dell’acqua erogata dalle condotte idriche e per l’incorporazione negli alimenti quando rappresenti uno degli ingredienti principali (es. minestre), mentre resta consentito l’utilizzo per il lavaggio di alimenti e per l’igiene della persona e della casa».

Il prelievo di acqua era stato effettuato dalla nicchia di un contatore in Via Millelire, dove era stato rilevato il «superamento del parametro Nitrito - valore rilevato 0,55 mg/L». Dato atto che le acque non rispondenti ai requisiti richiesti dal d.lgs. 18/23 sono da ritenersi non idonee all’uso come acqua potabile – si legge sempre nell’ordinanza - e ritenuto, pertanto, opportuno - sulla base della proposta della ASL Gallura - adottare il presente provvedimento cautelativo a tutela della salute pubblica vietando il consumo dell’acqua come bevanda e per l’incorporazione negli alimenti quando rappresenti uno degli ingredienti principali.

© Riproduzione riservata