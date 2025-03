Saranno 9, una in più rispetto allo scorso mese di febbraio, le conferenze che l’UTE di La Maddalena organizza per questo mese di marzo. Spaziano tra la storia e la storia sarda, le scienze sociali e l’ecologia, la medicina e la letteratura. Apre il 3 marzo, lunedì, Alessio Ardito che parlerà di “Casseforti e sistemi di sicurezza”; mentre venerdì 7, la dottoressa Dana Ricciu percorrerà “L’itinerario dell’Ordine Templare in Sardegna”. “Mediterraneo, un mare da amare … di più. Inquinamento, cause e conseguenze”, invece sarà il tema trattato dal dottor Giorgio Malleo, lunedì 10 marzo. Il dottor Andrea Bebbu, venerdì 14 marzo, tratterà di: “Musei, arte e autismo: proposte per sviluppare percorsi in ambito culturale”. Il dottor Paolo Campo a sua volta tratterà di “Medicina di laboratorio” lunedì 17. Per la letteratura il dottor Paolo Doneddu, il 21 marzo, affronterà il tema “No alla pastasciutta, sì alle polibibite: la rivoluzione futurista in cucina”.

Lunedì 24 la dottoressa Isabella Conte illustrerà: “Storie di gente di montagna. Vivere e morire sulla Linea Gotica: l’eccidio di Pianosinatico del 28 settembre 1944”. Il dottor Giuseppe Nusdeo informerà su “La fibrillazione atriale”, venerdì 28 marzo. L’ultima conferenza del mese, il 31 marzo, “I quotidiani sardi del Novecento”, sarà argomento a sua volta trattato dal dottor Gianni Viggiano. Le 9 conferenze che l’UTE di La Maddalena organizza per questo mese di marzo, si svolgeranno, come sempre presso la Biblioteca del Circolo Ufficiali della Marina Militare, sempre alle ore 17:30. Proseguiranno intanto i vari laboratori.

© Riproduzione riservata