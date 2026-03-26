Cultura, sport, formazione e identità locale al centro di un ampio calendario di iniziative sostenute dal Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, che ha destinato complessivamente 40mila euro per contribuire all’organizzazione di manifestazioni diffuse lungo tutto il 2026.

Il programma abbraccia ambiti diversi, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e promuovere una fruizione consapevole dell’arcipelago. Tra gli appuntamenti di rilievo figura l’Eco Festival 2026 – L’armonia tra scienza e musica, curato dalla Tazenda Società Cooperativa, in programma dal 2 al 4 ottobre, accanto alla XXX edizione di Isole che parlano, storico evento dell’Associazione Sarditudine, previsto tra settembre e ottobre.

Spazio anche a In Viaggio con il Don – La scuola prende il largo, crociera di studio organizzata dall’Istituto di Istruzione Superiore “G. Garibaldi” dal 16 al 24 aprile. Sul versante culturale si inserisce inoltre il Festival Internazionale Maddalenino & Corsica – Ponti di poesia, promosso dall’Associazione Semiminima tra agosto e dicembre. L’attenzione al paesaggio e all’architettura sarà al centro di Isole #2 – Architettura e paesaggi (25-27 settembre), mentre il benessere sarà protagonista della Settimana della Salute 2026 – Il mare che cura, organizzata da AMA ODV nel mese di giugno.

Non mancano gli eventi legati alla tradizione, come i festeggiamenti della Santa Patrona, e quelli sportivi, tra cui il Trofeo Memi Vigiano e il 1000 Gradini Trail La Maddalena, in programma a dicembre. Completano il calendario il Be in the Move Festival della Fondazione Memoriale Giuseppe Garibaldi e la settimana di ricerca del Gruppo Foca Monaca APS.

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