Indagini in corso a Olbia per chiarire le cause delle fiamme che hanno avvolto e distrutto due auto posteggiate in via Boito.

L’allarme è scattato all’una della notte tra venerdì e sabato.

Sul posto, dopo l’allerta lanciata al 115, sono entrati in azione i vigili del fuoco, ma nonostante il loro rapido intervento le due vetture, posteggiate una di fronte all’altra lungo la strada, hanno subito danni pesantissimi e irrimediabili.

Dopo l’estinzione delle fiamme sono stati avviati gli accertamenti per capire l’origine del rogo.

