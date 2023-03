Allarme nella notte a Olbia, per un imponente incendio divampato all’interno di un deposito di legna in via Caltanissetta.

Le fiamme hanno divorato diversi metri cubi di legna accatastata, coinvolgendo anche un escavatore, una pala gommata e un furgone.

Sul posto, dopo una segnalazione al 115, sono intervenuti i vigili del fuoco, al lavoro per diverse ore per domare il vasto rogo, che ha causato ingenti danni e completamente distrutto i tre mezzi meccanici. Non si segnalano feriti.

Al termine delle operazioni di spegnimento sono iniziati gli accertamenti per appurare cosa abbia innescato le fiamme.

Indaga la Polizia di Stato.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata