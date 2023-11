In Gallura torna il fantasma degli incendi. Il forte vento che in queste ore sta soffiando sull’Isola ha alimentato le fiamme di un rogo divampato nella periferia di Olbia, in località Pinnacula.

Le lingue di fuoco hanno raggiunto le case. Ma grazie al rapido intervento delle squadre da terra dei Vigili del fuoco nessun abitante ha dovuto abbandonare la propria abitazione.

In fumo circa cinque mila metri di superficie boschiva. Il Comune ha emesso un’allerta per condizioni meteo avverse con vento e mareggiate a partire dal pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domani.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata