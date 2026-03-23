Il Comune di Arzachena promuove un momento di approfondimento dedicato alle sfide e alle opportunità del digitale. Giovedì 26 marzo, alle ore 10, nell’aula consiliare di piazza Segni, si terrà il seminario “Cyber e intelligenza artificiale”, iniziativa gratuita rivolta a imprenditori, commercianti, professionisti e studenti. L’incontro nasce con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per comprendere e utilizzare in modo consapevole le nuove tecnologie, con particolare attenzione alla sicurezza informatica e all’impatto dell’intelligenza artificiale sulle attività economiche.

A guidare il seminario saranno gli esperti di cultura digitale Fabrizio Filigheddu, Enrica Priolo e Davide Ariu, che offriranno una panoramica aggiornata sugli strumenti disponibili e sulle buone pratiche per proteggere il proprio business.

All’iniziativa partecipano anche il liceo scientifico Falcone e Borsellino e l’Ipsar Costa Smeralda, coinvolti con i referenti delle classi. Il seminario è organizzato da Pluribus One e Network Vision ed è promosso dalla delegata alle Politiche del Lavoro Daniela Desogus. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso volto a rafforzare le competenze digitali della comunità e a sostenere la crescita professionale degli operatori locali.

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