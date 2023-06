Proveniente da Pula, dov’era giunto lo scorso primo giugno, il cuore di San Pio da Pietrelcina, racchiuso in una teca, è sbarcato questa mattina a La Maddalena dove rimarrà fino a domani sera 8 giugno.

È accompagnato dai frati Cappuccini del convento di San Giovanni Rotondo, dove la reliquia è conservata. La sua presenza - per la prima volta in Sardegna, qualche anno fa era arrivato il saio del Santo di Pietrelcina - è stata fortemente voluta da padre Roberto Sardu, responsabile regionale dei tanti gruppi di preghiera sorti soprattutto negli ultimi anni in Sardegna.

Ad accogliere a La Maddalena la reliquia di San Pio, oltre a numerosi fedeli, c’erano il sindaco Fabio Lai, il parroco don Andrea Domanski e il vescovo di Ozieri mons. Corrado Melis che stasera celebra una messa solenne. Il cuore di San Pio è esposto nella chiesa di Santa Maria Maddalena. Qui, tra meditazioni e messe, si stanno vivendo momenti di grande devozione per ciò che rappresenta per molti fedeli questo santo sempre più popolare e amato.

Per facilitare l’arrivo dei fedeli e devoti al Santo la compagnia di navigazione Delcomar applica lo sconto residenti sul prezzo del biglietto, mentre il Comune non fa pagare la tassa di sbarco.

© Riproduzione riservata