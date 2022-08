Raffica di controllo della Guardia di Finanza a Olbia in occasione del “Red Valley Festival”.

Nella “quattro giorni” di musica, che ha visto la partecipazione di circa 70mila persone giunte anche dall’estero, le Fiamme Gialle, grazie anche al supporto dei canti antidroga, hanno segnalato all’autorità prefettizia 105 soggetti trovati in possesso di sostanze stupefacenti.

Due persone, in particolare, sono state trovate in possesso di quantitativi superiori ai limiti consentiti e già frazionati in dosi, e quindi sono state denunciate a piede libero per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante le operazioni è stato operato il sequestro di stupefacenti eterogenei per qualità e quantità, dalla marijuana, detenuta in infiorescenze o in sigarette preconfezionate, ad hashish, cocaina già suddivisa in dosi, ed ecstasy.

Contestualmente all’attività antidroga, le Fiamme Gialle hanno anche istituito appositi servizi di prevenzione e repressione del fenomeno della contraffazione e della tutela dei marchi, con la predisposizione di pattuglie di militari operanti nelle aree perimetrali dell’Olbia Arena.

Tale attività ha consentito di individuare un soggetto che cercava di vendere merce contraffatta contenente marchi registrati riferibili ad alcuni degli artisti che si sono esibiti.

(Unioneonline/v.l.)

