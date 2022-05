Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Olbia.

In via Gabriele D’Annunzio sono rimaste coinvolte in uno scontro quattro auto e un furgone. Secondo i primi accertamenti, l’uomo al volante del furgone ha avuto un malore prima di impattare contro gli altri mezzi che provenivano in direzione opposta.

Sul posto, intorno alle 9, sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Olbia insieme ai soccorritori che nulla hanno potuto fare per salvare il conducente. La strada è stata chiusa per consentire le attività.

