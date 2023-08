“Da Capo Figari alla Regione” per confrontarsi sulle sorti del sito di interesse naturalistico, storico e culturale dopo l'accordo di concessione tra Regione e New Fari srl per la valorizzazione ai fini ricettivi dell'ex Stazione semaforica e della Batteria Luigi Serra.

Moderato dal consigliere comunale del gruppo Cambia con noi di Golfo Aranci, Andrea Viola, all'incontro, l'11 agosto alle 20 al Coco Drink di Golfo Aranci, intervengono il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, il consigliere regionale del PD, Giuseppe Meloni, il consigliere comunale di Arzachena, Fabio Fresi, l'assessore comunale di Telti, Matteo Sanna, e la rappresentante del comitato di cittadini Maremosso, Paola Masala.

L'incontro è stato organizzato per discutere del progetto che potrebbe trasformare le due strutture ospitate nel promontorio di Capo Figari in un hotel di lusso, con la realizzazione di otto suites, spa e piscina emozionale, descritto nel sito internet della società cagliaritana che si è aggiudicata la concessione di valorizzazione dei due immobili, oggetto di una protesta che ha portato il caso in Parlamento, in Commissione Europea, su Change.org, raccogliendo in un mese oltre 36mila firme, sostenuta da tante associazioni ambientaliste tra cui Lipu, Italia Nostra e Gruppo di intervento giuridico.

