Ventuno farmacie aderenti e oltre 2000 confezioni di medicinali raccolte per un valore di 18.000 euro: in Gallura si è svolta con successo la ventitreesima edizione della Giornata del Farmaco organizzata da Banco Farmaceutico.

Diciassette le realtà assistenziali che ne hanno beneficiato, operanti in tutto il territorio.

Si tratta di, a Olbia, “Libere Energie”, Banco di Solidarietà, Associazione “Arcobaleno”, Caritas parrocchia “La Salette”, Comunità “La Porziuncola”, Gruppo Volontariato Vincenziano “San Paolo”, Istituto Vincenziano “San Paolo” con l’Istituto Femminile", Labint, Movimento per la vita, parrocchia “Sacra Famiglia”; a Tempio il Centro aiuto per la vita e la Caritas Diocesana mentre a Calangianus la società “San Vincenzo de Paoli”; la casa di riposo “Sacro cuore di Gesù di Santa Teresa Gallura, la Caritas parrocchiale di “Santa Maria della neve” ad Arzachena, il gruppo “Neapotek” di La Maddalena, le Caritas parrocchiali di “San Giovanni Battista” di Budoni e “San Michele” di Padru.

«Anche quest’anno l’iniziativa di Banco Farmaceutico ha innescato uno straordinario circolo virtuoso di solidarietà che ha visto i farmacisti in prima linea nella raccolta dei medicinali in favore di chi ha più bisogno – ha commentato Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani -. Un sentito ringraziamento va a tutti i colleghi che si sono messi a disposizione, ai volontari e ai tantissimi cittadini che, con la loro solidarietà, hanno dato un prezioso contributo per aiutare le persone in difficoltà. Gli ottimi risultati raggiunti sono una risposta concreta alla povertà sanitaria e confermano lo stretto legame tra i farmacisti e le comunità in cui operano, aspetto che rende questa iniziativa ancor più speciale e il nostro lavoro ancor più gratificante».

© Riproduzione riservata