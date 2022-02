Operazione antifrode in un punto vendita al dettaglio di Tempio Pausania.

I funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM), unitamente agli agenti della Polizia locale di Tempio Pausania hanno sequestrato 44 articoli, precisamente giocattoli, sprovvisti della necessaria marcatura CE e di avvertenze in lingua italiana.

I prodotti sequestrati violavano le normative in materia di sicurezza dei prodotti destinati ai bambini.

I giocattoli sequestrati (foto @ADM)

Prevista una sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.500 a un massimo di 10.000 euro per aver posto in commercio sul territorio nazionale giocattoli non conformi agli standard di sicurezza, e che potrebbero recare marchi falsi o contraffatti, in violazione dei diritti di proprietà industriale.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata