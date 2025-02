Uno degli ultimi atti di Gian Mario Mamia, sindaco di Badesi, in qualità di presidente dell’Unione dei Comuni Alta Gallura, è stato quello relativo dell’avvio del progetto di prevenzione incendi per i Comuni delle Unioni Alta Gallura e Gallura (Fondo Nazionale per la Montagna).

Venerdì scorso, 31 gennaio, il presidente Mamia ha passato le consegne, per scadenza del mandato, a Gian Piero Carta, attuale sindaco del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, eletto all’unanimità dall’assemblea dei sindaci dell’Unione, riunitasi a Tempio Pausania, nella sede dell’associazione in via Cannas. Assemblea composta dai primi cittadini dei Comuni di Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Santa Teresa Gallura, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola, Viddalda.

Col nuovo presidente è stata eletta anche la giunta esecutiva, composta da Emiliano Deiana, (delegato del Comune di Bortigiadas, già presidente dell’ANCI Sardegna), Marco Demuro (sindaco di Aglientu), Agostino Pirredda (sindaco di Luogosanto) e Mauro Azzena (sindaco di Luras).

