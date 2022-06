Gavino Docche non ha risposto alle domande della gip ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee.

Questa mattina il patrone del Geovillage di Olbia, arrestato con l’accusa di bancarotta fraudolenta per il fallimento da 158 milioni di euro delle 4 società con cui ha gestito il resort, è comparso davanti alla gip di Tempio Pausania Caterina Interlandi per l’interrogatorio di garanzia.

Si è detto “sorpreso” per l’arresto con custodia cautelare in carcere, motivata con il pericolo di reiterazione del reato. E ha ribadito la sua posizione già espressa in altri interrogatori a cui era stato sottoposto nel corso di un’inchiesta che va avanti da anni.

Per il momento, in attesa che la gip decida se confermare il carcere, Gavino Docche resta rinchiuso nel penitenziario di Bancali, a Sassari.

