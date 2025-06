Gemellaggio siglato, tra i “Nautici” di La Maddalena e di Milazzo, il Domenico Millelire e il Leonardo Da Vinci. Dopo la trasferta in quel di Milazzo, nel marzo scorso, degli studenti maddalenini, accompagnati dalla vice sindaca, Federica Porcu, dove era stata posta dai rispettivi dirigenti scolastici, la prima firma, il perfezionamento della collaborazione è avvenuto presso il Circolo Ufficiali MM, lo scorso 29 maggio, con le firme del dirigente scolastico dell’Istituto maddalenino, Stefano Satta e della collega di quello di Milazzo, Stefania Scolaro, alla presenza delle autorità militari che hanno ospitato la cerimonia, dell’assessore alla pubblica istruzione maddalenina, Stefania Terrazzoni, della vice-sindaca, Federica Porcu, di Antonio Nicosia, assessore allo sport di Milazzo, del direttore del Parco Nazionale Giulio Plastina, della presidente nazionale di Marevivo, Carmen Di Penta, a La Maddalena per la concomitante chiusura dell’operazione scolastica, “Delfini Guardiani”. Come lo erano stati a marzo in terra di Sicilia, gli alunni milazzesi sono stati a loro volta, ospitati dai loro colleghi isolani e hanno avuto modo, durante il soggiorno, di visitare l’arcipelago, dal punto di vista ambientale, culturale e storico. Milazzo è una cittadina sul mare, a pochi km da Messina, di circa 30mila abitanti, ed è accomunata a La Maddalena dalla figura di Giuseppe Garibaldi che lì, con le sue camicie rosse vinse la famosa, appunto, battaglia di Milazzo, durante la spedizione dei Mille, da lui organizzata a Caprera, dalla quale partì alla conquista della Sicilia e per realizzare l’unità d’Italia.

