Una parte di un cantiere edile dove è in fase di ultimazione la costruzione di un fabbricato plurifamiliare a Pittulongu, località sul mare nel territorio comunale di Olbia, è stato messo sotto sequestro preventivo da parte del personale della Stazione forestale di Olbia e della Sezione di Polizia giudiziaria della Procura di Tempio Pausania.

Il fabbricato, secondo quanto accertato dai forestali, ha delle opere non conformi con il piano di risanamento di Pittulongu. Sempre su disposizione del procuratore della Repubblica di Tempio, ad Arzachena in località Piccolo Pevero, sono stati sequestrati i cantieri per la realizzazione di una piscina e una strada di collegamento che si trovano all'interno di un'area vincolata a livello paesaggistico e sottoposta a vincolo idrogeologico, in un'area a pericolosità media da frana, inserita all'interno del piano di assetto idrogeologico del comune di Arzachena.

