Roberta Zedde è stata rieletta presidente dell’Avis Provinciale Gallura per il quadriennio 2025-2028.

La 22esima Assemblea Elettiva dell’associazione si è svolta nei giorni scorsi a Bortigiadas.

Il nuovo consiglio direttivo, composto da 15 membri, rappresenta quasi tutte le Avis comunali della Gallura; lo compongono 15 membri, alcuni dei quali ugualmente rieletti, ovvero, il vice presidente vicario, Tomaso Bua, i vice presidenti, Barbara Sanna e Antonello Deiana; la tesoriera, Piera Coccu; la segretaria, Tina Capelletti; la vice segretaria, Annalisa Auggias; i consiglieri: Sandra Pinducciu, Silvia Di Pellegrini, Irene Cocco, Sandro Fresi, Massimiliano Zaffarano, Paolo Cherchi, Simone Sotgiu, Franco Muggianu.

«Ci attendono quattro anni di grande impegno: lavoreremo con determinazione per il bene della nostra associazione e, soprattutto, per chi ogni giorno ha bisogno del dono del sangue», ha detto la riconfermata presidente, che durante la relazione di fine mandato ha informato i 48 delegati presenti, che le sacche raccolte da tutte Avis comunali galluresi, nel 2024, sono state 6.347. Un apprezzabile risultato che conferma l’impegno messo in atto, non solo nell’organizzare le raccolte del prezioso liquido, del quale c'è ancora tanto bisogno in Sardegna, ma anche nella sensibilizzazione, alla donazione, dei cittadini.

