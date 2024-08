Un fucile calibro 12 con matricola abrasa, munizioni clandestine e diverse piantine di marijuana. È quanto trovato dagli agenti della Squadra Anticrimine in periferia di Olbia, nell’abitazione di un uomo già noto alle Forze dell’ordine per il quale è scattato l’arresto.

Ad allertare gli operatori del Commissariato di Olbia è stato un passante che poco prima avrebbe sentito dei colpi di arma da fuoco. È scattata cosi la perquisizione durante la quale è stato trovato il fucile, in ottimo stato di manutenzione e perfettamente funzionante, nascosto all’interno di un pollaio. L’arma, cui erano stati cancellati i numeri di matricola, era insieme alle relative munizioni custodite a loro volta in un apposito contenitore. Sequestrate anche delle piantine di marijuana in pieno stato vegetativo, piantate nel giardino davanti all’abitazione.

Si preocederà con i dovuti accertamenti sull’arma, per risalire al proprietario e per verificare eventuali usi illeciti. L’uomo ora si trova nel carcere di Nuchis, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata