Incidente stradale questa mattina alle porte di San Pantaleo, a Olbia, tra un camion e una vettura che procedeva nella corsia opposta.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Olbia che hanno messo in sicurezza i due mezzi e bonificato l'area. Sulla vettura viaggiavano due persone: entrambe sono state prese in carico dal 118 e trasportate in ospedale.

Sul posto anche Polizia Locale di Olbia per rilievi e gestione della viabilità.

(Unioneonline/v.f.)

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