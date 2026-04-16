l’incidente
16 aprile 2026 alle 11:11aggiornato il 16 aprile 2026 alle 11:12
Frontale auto-camion alle porte di San Pantaleo: due feriti in ospedaleImmediato l’intervento dei vigili del fuoco di Olbia che hanno messo in sicurezza i due mezzi e bonificato l'area
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Incidente stradale questa mattina alle porte di San Pantaleo, a Olbia, tra un camion e una vettura che procedeva nella corsia opposta.
Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Olbia che hanno messo in sicurezza i due mezzi e bonificato l'area. Sulla vettura viaggiavano due persone: entrambe sono state prese in carico dal 118 e trasportate in ospedale.
Sul posto anche Polizia Locale di Olbia per rilievi e gestione della viabilità.
(Unioneonline/v.f.)
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