Tempo d’estate, tempo di eventi e l’assessore al Turismo e alla Cultura, Gianvincenzo Belli, anticipa alcuni degli appuntamenti estivi - con date definite e contrattualizzate - riservandosi successivamente di dare informazioni sul calendario completo, che parte da questo mese di giugno e va fino a settembre-ottobre ma che si svilupperà soprattutto a luglio e ad agosto.

«Quest’anno abbiamo invitato varie rassegne e festival a partecipare con noi ai bandi, in parternariato; una formula che ci ha portato sia all’inserimento nei programmi della Fondazione Sardegna che in quelli della Camera di Commercio di Sassari, che ha finanziato ben 6 rassegne già presenti in questo calendario ma ce ne saranno altre 5 fino ad ottobre».

Si parte il 20 giugno (ma da qui ad allora sono in fase organizzativa altri eventi da parte del Comune, comitati e associazioni), con una manifestazione legata all’identità storico-culturale e linguistica maddalenina, dal titolo “33 giri Victory” live. Mentre il 13 luglio (ma anche nelle 2 settimane precedenti sono in fase organizzativa altri eventi da parte del Comune, comitati e associazioni), sarà presente il cantautore e rapper, Fred De Palma; il 21 luglio Tutti pazzi per RDS (CSMM) e 24 luglio, Into the mouths.

Ad agosto si parte il 3 con Mimì, la diciassettenne brianzola, vincitrice di X Factor 2024 mentre il 9 sarà la volta di Tormento; il giorno successivo, 10 agosto, Neverland; a Ferragosto il Dj Set Ava Sayf, il 20 agosto altro evento identitario qual è il Festival Maddalenino mentre il 30 sarà la volta di un volto noto ed intergenerazionale qual è quello di Rovazzi. Da sottolineare tra l’altro, il ritorno del Carnevale Maddalenino che, con la nuova organizzazione, ha dato prova quest’inverno, di grande vitalità e capacità di coinvolgimento e divertimento; gli appuntamenti sono quelli del 18 luglio con dj locali e del 18 agosto col Dj Prezioso. La location s’alterneranno tra le piazze, Umberto I, 23 febbraio e Santa Maria Maddalena.

