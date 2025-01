Anche in Gallura Fratelli d’Italia apre la stagione dei congressi, che nei singoli circoli porteranno alla elezione dei rispettivi presidenti; ad annunciarlo è il presidente provinciale Mario Russu.

Le elezioni si svolgeranno nei circoli di tutti i Comuni nei quali ci siano almeno 10 tesserati; e laddove ci siano più di 20 tesserati si procederà all’elezione anche del direttivo. Il calendario dei congressi galluresi impegnerà dirigenti e tesserati per tutto il mese di gennaio nelle seguenti date: 11 gennaio Monti, 17 Calangianus, 18 Olbia, 19 Budoni, 24 Arzachena, 25 San Teodoro, 26 La Maddalena, 31 Tempio Pausania.

Per Santa Teresa Gallura la data è ancora da stabilire. Avranno diritto al voto ai congressi, tutti gli iscritti che hanno rinnovato l’adesione a Fratelli d’Italia entro il 30 ottobre 2024 e i nuovi iscritti al 12 ottobre 2024.

I congressi dei circoli saranno l’occasione, scrive Russu, per l’approfondimento di questioni di carattere politico e amministrativo, locale e non, riguardanti sanità, trasporti, urbanistica ed infrastrutture e transizione energetica. Saranno inoltre l’occasione per dibattere della decisione sulla decadenza, della Corte d'Appello di Cagliari, riguardante la presidente della Giunta regionale, Alessandra Todde.

