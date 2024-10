Aveva organizzato iniziative anche a Olbia Chiara Girello Azzena, per raccogliere fondi con la sua Team for Children.

La onlus aveva promosso in Gallura la manifestazione Correre sotto le stelle, una iniziativa dedicata ai bambini ricoverati nei reparti di Oncoematologia pediatrica. Chiara Girello Azzena, gallurese doc, di casa a Golfo Aranci, nei giorni scorsi ha chiuso a Padova il suo processo per il reato di appropriazione indebita, parte lesa proprio la Team for Children.

Azzena, 65 anni, ex presidente della onlus, ha restituito alla associazione circa 100mila euro, secondo la Procura di Padova si era appropriata di 187mila euro, fondi destinati ai bambini. La onlus ha ritirato la querela e il reato è stato dichiarato estinto.

Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza, erano partite partite da un esposto che denunciava l’uso, per finalità private, di fondi destinati ai piccoli pazienti oncologici dell’ospedale della città veneta.

La ex presidente di Team for Children (che ha sempre respinto le contestazioni) era accusata di avere usato i soldi per viaggi (anche in Sardegna) e l’acquisto di mobili, elettrodomestici e vestiti. Azzena ha invece patteggiato la pena (un anno di reclusione) per il reato di truffa all’Inps, avrebbe chiesto e ottenuto indebitamente la cassa integrazione per due dipendenti della onlus.

© Riproduzione riservata