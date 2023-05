Non piacciono, al circolo locale del PD, alcune recenti dichiarazioni del sindaco, Fabio Lai, sulla situazione di stallo prolungato in cui versa la struttura dell’ex Arsenale. «Abdicando totalmente ai propri doveri, il sindaco di schiera con il presidente Solinas, in ragione della sola appartenenza politica allo stesso schieramento, tentando affannosamente di giustificare, senza peraltro riuscirci, una condotta omissiva gravissima portata avanti dall’amministrazione regionale».

Secondo il PD, con il silenzio dell’attuale amministrazione cittadina, «è stato messo a repentaglio il lungo percorso di riqualificazione del Porto Arsenale; per citare solo alcuni passaggi cruciali risolti grazie alla collaborazione di governi e amministrazioni regionali di centrosinistra, si potrebbe richiamare il contenzioso Protezione civile-Marcegaglia, il reperimento delle risorse, la riclassificazione del sito come di interesse nazionale, senza il superamento dei quali non si poteva procedere. Si può discutere e criticare la velocità, ma i diversi governi di centrosinistra hanno man mano affrontato le questioni, stimolati anche dalla pressione che veniva loro esercitata dai diversi sindaci, in particolare di Angelo Comiti, dalla Regione con Pigliaru e anche dell’allora consigliere regionale Zanchetta)».

© Riproduzione riservata