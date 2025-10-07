Il procuratore di Tempio, Gregorio Capasso, lo aveva detto alla fine della sua requisitoria, nel giudizio sul caso di Michele Fresi va tenuto conto anche della sua dolorosa vicenda personale (abbandono da parte della madre, abuso di droga).

La Corte d’Assise di Sassari non ha accolto la richiesta del magistrato, 30 anni di reclusione, e ha inflitto l’ergastolo con un anno di isolamento diurno al giovane che, il 27 dicembre del 2023, ha ucciso a bastonate il padre Giovanni.

Il difensore di Michele Fresi, Pierfranco Tirotto, ha commentato a caldo la sentenza: «Una decisione che non considera la storia personale del mio assistito. Attendiamo le motivazioni, andremo in appello».

Determinante è stata la perizia disposta dai giudici, Michele Fresi è stato dichiarato capace di intendere e di volere. Il giovane di Arzachena lasciando l’aula ha detto: «Io sono pronto, sconterò la pena. Sono già in carcere».

