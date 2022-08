È entrata in una vascone pieno d'acqua per salvare il suo cane, ma è rimasta bloccata all'interno insieme all'animale. È accaduto la sera di Ferragosto a La Maddalena, in località Puzzoni.

È subito scattato l'allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che, utilizzando la tecnica Saf (Speleo-alpino-fluviale), hanno tirato fuori dalla vasca il cane e la sua padrona.

Sia la donna sia l’animale non hanno riportato alcuna ferita.

