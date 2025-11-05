I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Tempio Pausania hanno arrestato un giovane sorpreso a rubare materiale elettronico e alcune bottiglie di vino all’interno di un hotel sulla costa di Santa Teresa Gallura.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane – già noto alle forze dell’ordine – si sarebbe introdotto nella struttura approfittando di un momento di calma nelle prime ore del mattino.

Il suo comportamento sospetto non è però passato inosservato agli operatori dell’hotel, che hanno subito allertato il 112 segnalando movimenti anomali nei pressi dei locali di servizio.

Nel giro di poco tempo una pattuglia dell’Arma è giunta sul posto, sorprendendo il giovane mentre tentava di allontanarsi con un televisore e alcune bottiglie di vino pregiato, appena sottratti dai magazzini della struttura. Bloccato e condotto in caserma, l’uomo è stato dichiarato in arresto con l’accusa di furto aggravato.

L’arresto è stato successivamente convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Tempio Pausania, che ha disposto nei confronti del soggetto la misura cautelare dell’obbligo di firma presso la Stazione dei Carabinieri.

