Il Comune di Olbia ha avviato una verifica sul caso di un bambino di quattro anni allontanato da una scuola dell'infanzia. Questa mattina, su input dell'assessora all'Istruzione, Sabrina Serra, i funzionari comunali hanno iniziato ad occuparsi della vicenda che riguarda una scuola paritaria della cittadina gallurese.

Il piccolo, stando a una diffida inviata alla scuola dalla legale dei genitori, è stato allontanato per il suo comportamento «non adeguato» e per l'aggressività nei confronti dei compagni.

L'avvocata Oriana Erittu, legale della famiglia del piccolo, ha scritto: «In base alle normative vigenti un immotivato e privo di fondamento provvedimento verbale di espulsione, quale è quello da voi applicato, è contrario ad ogni presupposto di legittimità, posto che, in assenza di certificazione sanitaria e, senza una specifica diagnosi, non può ritenersi lecita tanto l’imposizione di una educatrice ad hoc per il minore segnalato, quanto l’allontanamento dalla scuola in corso d’anno». Sempre stando alla diffida, alla famiglia del bambino sarebbe stata posta la condizione dell'assunzione, a spese dei genitori, di una educatrice da assegnare esclusivamente al minore.

Le verifiche del Comune di Olbia sono in corso.

