Il delegato alla Pubblica Istruzione, Michele Occhioni, ha voluto ieri, in Consiglio comunale, tranquillizzare il mondo della scuola riguardo alle manutenzioni nelle strutture. Era stato sollecitato dal collega Fabio Fresi il quale aveva ricordato il fatto che ci sia stata qualche giorno fa «una fuga di gas all’asilo di Porto Cervo, con un’evacuazione di tutti i bambini» e l’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco che hanno posto «i sigilli che, mi risulta, siano stati rimossi ieri a seguito di un intervento di riparazione».

Michele Occhioni ha affermato che il Comune sta procedendo «a verificare continuamente lo stato delle scuole; lo stiamo facendo da diversi anni e siamo andati avanti con tutte le lavorazioni che servono e con le verifiche dei tecnici incaricati, anche per quanto riguarda la prevenzione incendi, che era partita con la precedente amministrazione».

Riferendosi all’episodio di Porto Cervo Occhioni ha affermato di essere stato a conoscenza, «è successo, purtroppo le cose nelle strutture possono succedere e ovunque; però gli uffici, in maniera celere, stanno monitorando e procedendo in tal senso. Le manutenzioni, per quanto riguarda le strutture, le stanno facendo, soprattutto per quelle scolastiche, per tranquillizzare tutto il mondo della scuola».

