«L’Ordinanza n.15 del 30 agosto 2024 sui divieti di sosta e di circolazione a Caprera «non è mai stata firmata dal sindaco di La Maddalena e questo comporta l’inefficacia di un provvedimento che in realtà di fatto è inesistente».

È quanto si legge in un post pubblicato su “La Maddalena ripartiamo”, la pagina Facebook della lista del sindaco Fabio Lai.

L’ordinanza in questione, su circolazione e posteggi a Caprera, oggetto di polemiche (è di ieri anche la presa di posizione del PD locale) non solo sul contenuto ma anche sulla tempistica, era stata pubblicata nell’albo pretorio comunale, ma ora non vi appare più.

«Appena nata la polemica avremmo potuto subito prendere le distanze puntando il dito sul lavoratore dipendente che ha pubblicato un documento non firmato, non ultimato e ancora oggetto di valutazione sull’albo pretorio – prosegue la lista del sindaco su Facebook - ma non lo abbiamo fatto. Sarebbe stato troppo facile, ma per la nostra amministrazione tutti fanno parte della squadra, tutti lavorano per il bene del paese. Molti dei nostri risultati li dobbiamo proprio agli uffici quindi non sarebbe corretto mettere alla berlina chi sbaglia. Sbaglia solo chi lavora».

Dunque è questa la spiegazione fornita dall’Amministrazione. Che, sottolinea anche che «preso atto dell’errore si è provveduto a comunicare formalmente a tutti gli enti che si occupano di vigilanze e controllo del territorio dell’inesistenza del provvedimento».

