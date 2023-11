Un anno e otto mesi è la pena patteggiata da Antonello Demuro, l’autista di Tempio ritenuto responsabile dell’incidente costato la vita a Davide Rossi.

La vittima, 36 anni, olbiese, venne investita e uccisa da un furgone mentre camminava lungo la Statale 127, all’ingresso di Olbia, all’altezza della località di Putzolu. I fatti risalgono al dicembre del 2021.

Demuro era accusato per omicidio colposo e omissione di soccorso per essersi allontanato dal luogo dell’incidente. Davide Rossi, alla vigilia di Natale di due anni fa, sparì nel nulla e dopo ore di ricerche il suo corpo venne trovato in una cunetta della Statale 127.

Demuro, difeso dall’avvocato Gianmario Lisca, ha sempre sostenuto di non essersi accorto di avere investito la vittima.

© Riproduzione riservata