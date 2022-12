È giunta al gran finale la nona edizione del Premio letterario Città di Olbia: domani (venerdì 16 dicembre) alle 17 nella sala convegni del museo archeologico si terrà la cerimonia di premiazione alla presenza della giuria e dei finalisti.

Queste le opere finaliste tra le quali domani saranno scelte le vincitrici:

Racconti brevi in lingua italiana: “La luce di Teresa” di Alice Pigliapoco, Trecastelli; “La piccola biblioteca di Charleroi” di Rosario Vitale, Selvazzano Dentro; “Mariedda” di Pietrino Monni, Nuoro; “Occhi di grano” di Federica Monni, Baunei.

Racconti brevi in gallurese e logudorese: “Abilas” di Francesco Sotgiu, Oristano; “Intro su tempus suspesu” di Sebastiano Mario Fiori, Tortolì; “Maritzola” di Gonario Carta Brocca, Dorgali.

Racconti brevi Junior: “Un arcobaleno in acqua” di Virginia Costi, Olbia; “Una lettera dal mio paracadute” di Noemi Nocerino, Somma Vesuviana.

Poesie in gallurese e logudorese: “Bisos” di Gonario Carta Brocca, Dorgali; “Calicunu chi m’isetat” di Giangavino Vasco, Bortigali; “Cilcami” di Gianfranco Garrucciu, Tempio Pausania; “Lu me’ fiori” di Andrea Columbano, Olbia; “Sa luna in burrutzone” di Basilio Carta, Sedilo; “Torra sos colores… A una rosa…” di Andrea Meleddu, Sorgono.

La giuria è composta da Francesco Pala, docente di filosofia, già direttore della rivista filosofica “Giornale critico di storia delle idee”, scrittore e saggista con funzioni di Presidente, Luana Scanu, formatrice esperta in scrittura creativa ed editoria, Quintino Mossa, presidente della consulta intercomunale della Gallura, Paolo Russu socio fondatore della consulta intercomunale Gallura e da Eliano Cau scrittore e poeta:

A ciascuno dei primi tre classificati nelle sezioni “Racconti brevi in lingua italiana”, “Racconti brevi in gallurese e logudorese”, “Racconti brevi Junior” e nella sezione unica di poesia in logudorese e gallurese verranno corrisposti i seguenti premi: 1° classificato: euro 500; 2° classificato: euro 300; 3° classificato: euro 200. Inoltre i racconti e le poesie risultate vincitrici nelle diverse sezioni saranno contenute in un volume antologico del Premio pubblicato a cura dell’amministrazione comunale. Il Premio Letterario Città di Olbia IX edizione è realizzato dal Comune di Olbia con il contributo della Regione.

