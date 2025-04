Processo da rifare per Pasquale Serra, 60 anni, arrestato nel giugno del 2023 a Golfo Aranci per il reato di tentato omicidio.

L’uomo venne portato in carcere, accusato di avere colpito con una fiocina la vicina di casa, Nela Codreanu. La vittima, raggiunta dall’asta acuminata alla tempia, ha perso l’uso di un occhio.

Serra, difeso dagli avvocati Pietro Carzedda e Antonia Mele, è stato assolto (non doversi procedere) per incapacità, irreversibile, di stare in giudizio. Ora la Procura generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Tempio e il caso sarà riesaminato dalla Corte d’Appello di Sassari.

Una perizia aveva stabilito che Serra era capace di intendere e di volere all’epoca dei fatti, ma non lo è era più, e irreversibilmente, al momento del processo (ottobre 2024). Dopo la sentenza l’uomo è tornato in libertà.

L’avvocata Cristina Mela, legale di parte civile, si era opposta al non doversi procedere e aveva manifestato preoccupazioni per la liberazione di Serra.

© Riproduzione riservata