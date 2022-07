Come se nulla fosse è salito sul monopattino (che per legge non può superare i 25 chilometri all’ora) e ha cominciato a percorrere la strada statale a quattro corsie 131 Dcn che da Budoni porta a San Teodoro, in direzione di Olbia.

La scena è stata ripresa questa mattina da decine di automobilisti increduli. Un pericolo per tutte le macchine che sfrecciavano a forte velocità ma anche per l’autista del monopattino. Il giovane, vestito di nero con un marsupio in spalla e un berretto sulla testa, non si è fermato nemmeno quando è arrivato all’altezza dei lavori in corso prima della galleria di San Teodoro dove la strada si restringe in una sola carreggiata a doppio senso di marcia.

Tantissime le segnalazioni alla Polstrada di Nuoro che arrivata sul posto ha sanzionato il giovane.

