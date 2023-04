Una serata all'insegna di cinema e letteratura al Politecnico Argonauti di Olbia. Venerdì 21, nella sede di via Romana, si parte alle 18.30 con la presentazione del romanzo di formazione “Grande terra sommersa” (Fandango) di Alessandro De Roma, presenta Salvatore Gusinu. Nella stessa sera, a seguire, in programma i cortometraggi del Sardinia Queer Film Expo, il festival cinematografico organizzato da ARC Cagliari (e giunto alla sua ventesima edizione) che mette in vetrina i migliori cortometraggi a tema LGBT+ e Queer.

L’appuntamento, che torna a Olbia dopo la pausa forzata causata dalla pandemia, presenta i vincitori dell’edizione 2022; un mix di generi che ha conquistato la giuria qualificata, quella del pubblico e quella degli studenti, e che ha decretato la vittoria del cortometraggio greco “A summer place” della regista Alexandra Matheou.

Tra le proiezioni i corti “Inertia” di Mat Johns, “Boom and bloom” di Stefan Langthaler e il vincitore dell’ All stars 2012-2020, “La amante” di Pati Cruz.

