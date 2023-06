Tre anni di carcere è la condanna inflitta dal gup di Tempio, Marco Contu, alla fine del procedimento sul caso del motociclista tempiese Angelo Corsaro.

L’uomo, 46 anni, perse la vita a causa di un pauroso schianto il 24 maggio del 2018, nel rettilineo della Liccia, sulla Santa Teresa–Castelsardo.

Corsaro venne investito e ucciso da un’auto che, secondo la Procura di Tempio, stava effettuando un’inversione di marcia. È stato condannato per omicidio stradale, Andrea Dessì, 32 anni, di Capoterra, che provocò l’incidente, sempre secondo il pm, alla guida di una Panda.

Stando alle indagini dei Carabinieri di Tempio, l’uomo non aveva la patente. Per i consulenti della Procura, la vittima stava superando una colonna di auto e improvvisamente l’utilitaria di Dessì uscì dalla corsia. Per le difese invece la responsabilità dell’automobilista non è esclusiva.

