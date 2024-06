Nessun imputato del processo Grillo oggi in aula, sarebbe questa la scelta di Ciro Grillo, Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia, tutti accusati di violenza sessuale di gruppo per i fatti avvenuti a Porto Cervo nell’estate del 2019.

È legata a delicati aspetti di strategia difensiva la decisione sulla presenza dei quattro ragazzi nell’aula del palazzo di giustizia di Tempio per assistere all’udienza ma soprattutto per essere sottoposti ad esame. Stando a indiscrezioni chi sembra orientato a non parlare davanti ai giudici è Ciro Grillo, ma non c’è nessuna certezza anche per gli altri ragazzi.

Oggi il collegio del Tribunale di Tempio, presieduto dal magistrato Marco Contu, sentirà i consulenti della parte civile (la vittima del presunto stupro è una studentessa milanese) che spiegheranno, tra le altre cose, le ragioni delle tante imprecisioni e incongruenze del racconto della vittima in aula. Inoltre la parte civile (avvocati Giulia Bongiorno e Dario Romano) cercherà di dimostrare, con i risultati di uno studio specifico sugli effetti delle bevande alcoliche, che la vittima è stata sopraffatta perché era completamente ubriaca.

